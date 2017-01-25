У Криму затримали адвоката Еміля Курбедінова
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Українських корупціонерів хочуть ув'язнити довічно
Ахметову зробили пропозицію в Адміністрації президента - ЗМІ
Суд ЄС визнав законність санкцій проти заводу російського оборонпрому
Троян і Крищенко знялися з конкурсу на посаду голови Нацполіції
За минулу добу у зоні АТО поранений один військовий
Свідки у "суді" над Чийгозом не впізнають власних свідчень
25 січня Трамп підпише укази про обмеження міграції в США
Служба інформації Радіо-Ера

За добу в зоні АТО поранення отримали троє бійців – штаб
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За добу в зоні АТО поранення отримали троє бійців – штаб
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Водіїв не змушуватимуть міняти посвідчення кожні 5 років
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Українським школярам видали 160 патентів на наукові винаходи
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Авіаносець «Адмірал Кузнецов» є кораблем ганьби – британський міністр оборони
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У Черкаській області зійшли з рейок сім вагонів
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У Криму затримали адвоката Еміля Курбедінова
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Політика
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14:40
Найголовніші проблеми підприємництва в Україні - відсутність безпеки бізнесу та обігових коштів - С.Доротич,
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Аргумент: Конкурс на голову Національної поліції України у розпалі, Ціни на продукти знову вгору та Укрзалізниця - причина конфлікту урядовців
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