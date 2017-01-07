З яким настроєм входите у Новий рік?
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06.01.2017 18:13Аргумент: Пункти обігріву в Києві, Спрощена система реєстрації ліків та На Одесу навалилася негода
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06.01.2017 14:30Випробування та поразки - це уроки, завдяки яким ми знаємо, як потрібно - А.Єрмолаєв про політичні підсумки року
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05.01.2017 19:15"Аргумент" О.Бондарчука, депутата Київради, чому реформа поліції провалилася, а корупцію не вдається побороти
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05.01.2017 18:08Аргумент: чи є гроші на доплати військовим в АТО, коли запрацює монетизація субсидій, куди поділись стародруки та профспліка для заробітчан
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Розклад програм на вівторок, 10 січня06.01.2017 18:360Розклад програм на понеділок, 9 січня06.01.2017 18:180Розклад програм на неділю, 8 січня06.01.2017 18:150Розклад програм на суботу, 7 січня06.01.2017 18:070
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У Запоріжжі молодь влаштувала концерт для нацгвардійців. На святі побувало "Радіо-Ера"06.01.2017 17:000У Києві відкрили пункти обігріву. Чи готова столиця до негоди перевіряло "Радіо-Ера"06.01.2017 15:470Розклад програм на 6 січня, п'ятницю05.01.2017 17:000Розклад програм на 5 січня, четвер04.01.2017 20:230Розклад програм на 4 січня, середу03.01.2017 17:440