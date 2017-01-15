З яким настроєм входите у Новий рік?
Новий рік - завжди свято: 234
27%
Навіть не відчуваю: 419
48%
"Повбивав би...": 169
19%
Війна війною, а Новий рік за розкладом: 55
6%
Всього голосів: 877
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18:02Аргумент: Депутати - до роботи, Остання гастроль: візит Джо Байдена та Через що падає гривня
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11:14"У контексті" Зарплати у конвертах: скасувати не можна виплачувати. Які зміни чекають на трудове законодавство - експерт
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