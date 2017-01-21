21.01.2017 21:2422 січня - знову похолодання
21.01.2017 21:15Ефективна розминка, яку можна робити в офісі
21.01.2017 20:51В Одесі горів "Привоз"
21.01.2017 20:19У Маріуполі двоє військових потрапили у ДТП, один загинув
21.01.2017 19:58У неділю в Києві перекриють вулиці й змінять рух транспорту
21.01.2017 19:31Громадян України немає серед постраждалих у пожежі в Бухаресті – МЗС
21.01.2017 19:17Stop Putin's War In Ukraine: Одеса приєдналася до протесту
Трамп - 45 президент США. Чого чекати Україні?
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21.01.2017 10:24"У контексті": Якими будуть ціни на ліки та молоко у 2017 році
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20.01.2017 19:06Андрій Лозовий. Аргументи щодо неухваленого досі Бурштинового закону, «Розгільдяйству» у Верховній Раді та Трампового Terra Incognita
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20.01.2017 18:03Аргумент: "Космічні" платіжки від «Київенерго», Інавгурація 45-го президента США та День Автономної Республіки Крим
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20.01.2017 15:55ВО "Свобода" проти пенсійної реформи у нинішньому вигляді, але вдосконалювати систему треба - М.Головко, нардеп
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20.01.2017 13:17"Між іншим" Ситуація навколо Інституту серця: Конфлікт усіх українців та МОЗу чи Особистісний
21.01.2017 21:24
21.01.2017 14:16Доба в АТО: Україна втратила ще одного бійця
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Розклад програм на понеділок, 23 січня20.01.2017 17:550Розклад програм на неділю, 22 січня20.01.2017 17:520Розклад програм на суботу, 21 січня20.01.2017 17:450
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Христос Хрещається! Про Свято Водохреща у Києві - «Радіо-Ера»19.01.2017 18:420Розклад програм на п'ятницю, 20 січня19.01.2017 17:360Утретє поспіль група українських митців озвучує «у зірковому складі» анімаційний фільм із циклу «Різдвяні Казки»: "Радіо-Ера" теж почуло-побачило-дізналося19.01.2017 16:120Останній брифінг: чим займеться президент "ще на добу" Обама у відставці - С.Коротаєвський з прогнозом19.01.2017 12:350
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21.01.2017 21:15Ефективна розминка, яку можна робити в офісі
21.01.2017 15:55У США захопилися українським тренером, який виростив світову зірку
21.01.2017 10:27Український біатлоніст виграв "бронзу" на етапі Кубку світу
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21.01.2017 16:59Примусова праця у нацистській Німеччині. В «Історії із історії» про східних каторжан – українських остарбайтерів
21.01.2017 14:45«У просторі буття»: Телебачення - зло?
21.01.2017 11:12За рік школи стануть профільними: 9 предметів з 22