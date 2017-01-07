Журналіст намагався вивезти уламки МН17 та людські рештки в Нідерланди
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Серед постраждалих у теракті в Єрусалимі українців не виявлено — посол
Вантажівка в'їхала у солдатів в Єрусалимі: 15 поранених
У зв'язку зі значним похолоданням, в Києві збільшать опалення в будинках городян
Хуртовини триватимуть до 9 січня - Гідрометцентр
Минулої доби на дорогах України загинуло п’ятеро осіб, ще 45 травмовано
За добу 6 українських військових отримали поранення - штаб АТО
Служба інформації Радіо-Ера

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05.01.2017 14:44
Якщо Україна буде стояти, як камінь перед Росією, то Захід буде на нашому боці, у тому числі й США - О.Палій, політолог
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