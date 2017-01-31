Тристороння контактна група: вогонь зупинити, зброю розвести
Український літак обстріляли над морем із захоплених РФ вишок - Полторак
ЗМІ: Російський корабель обстріляв літак Військово-морських сил України
Нові втрати під Авдіївкою: 2 загиблих і 2 поранених бійців
Боєць ЗСУ загинув, 18 поранені за добу в зоні АТО
Контактна група в Мінську збереться о 15:00 – Оліфер
Назвали кількість евакуйованих з Авдіївки
Почалася евакуація мирних жителів
Радбез ООН ухвалив запропоновану Україною заяву по Донбасу
Служба інформації Радіо-Ера

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