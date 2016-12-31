Автостопом з "Радіо-Ера": На літній гумі взимку? Чому не варто та Що нвого у VOLKSWAGEN, BMW і FORD-компаніях
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31.12.2016 17:30Володимир Лукін про Циклічність політичних криз у світі: Залишається нам менше двох років
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31.12.2016 16:33Марія Золкіна у «Суботній студії» - про розбіжності думок громадськості та експертів
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31.12.2016 12:04Підбиваючи підсумки року, що йде - Микола Спірідонов з «Аргументом» щодо Поміркованого оптимізму на 2017-й
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30.12.2016 18:01Аргумент: Справа Роттердам+, Загострення російсько-американських відносин та Новорічне перемир‘я: у Сирії
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30.12.2016 14:16На Донбасі люди хочуть бачити більше позитивних матеріалів про себе, а не тільки про війну - О.Бригинець про мовлення на Сході
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30.12.2016 13:21"Між іншим": Чи варто закривати непрацюючі ПП - аналітика
31.12.2016 21:31Новий рік Україна зустріне сухою морозною погодою
31.12.2016 20:14Україна у 2016 році експортувала ялинкових прикрас на 4,5 мільйони доларів - Мінекономіки
31.12.2016 19:06Санта Клауси у Києві пробігли 5 км на Трухановому острові
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Ялинка типу Сосна. Справжня та Штучна – що обирають українці на новорічно-різдвяні свята31.12.2016 18:150Новорічна сінематека. Які фільми люди світу переглядають на свята30.12.2016 19:290Розклад програм на 2 січня, понеділок30.12.2016 18:210Розклад програм на 1 січня, неділю30.12.2016 18:120
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Розклад програм на 31 грудня, суботу30.12.2016 18:000Розклад програм на 30 грудня, п'ятницю29.12.2016 18:040«Вона захотіла бути з Керрі»: померла актриса Деббі Рейнольдс29.12.2016 13:130В.Шендерович для «Радіо-Ера»: Про росіян, які делегували самоповагу державі, Майдан і антиімперскість України та щоденне шведське «рихтування» влади28.12.2016 19:300Розклад програм на 29 грудня, четвер28.12.2016 18:100