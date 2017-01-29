В Україні стало на 23 банки менше
У Києві перепоховали Олександа Олеся та його дружину
Міністри отримали понад 200 тис. грн надбавок за інтенсивність праці у грудні
Бойовики-дезертири розстріляли російського офіцера, який намагався їм перешкодити втекти, - розвідка
Бойовики здійснили штурм позицій сил АТО під Авдіївкою, є втрати
У Києві вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих у бою під Крутами
Стрілянина в Луцьку: поліція затримала озброєних до зубів грабіжників банку
Понад 10 днів шукають рибалку на "Київському морі"
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Служба інформації Радіо-Ера

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У неділю 4 військових загинули, 5 поранені – штаб
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"Між іншим": Ситуація в Олевську. Заступник мера - про об'єднання громад та боротьбу з незаконним видобутком бурштину
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